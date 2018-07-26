Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя

Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя

Несчастье с женщиной произошло в Таджикистане , куда семья уехала хоронить пятилетнюю дочь. Об этом сообщил адвокат движения "Сдай педофила" Михаил Мушаилов.

Состояние матери жертвы маньяка в настоящее время оценивается как тяжелое. По словам юриста, женщина никогда не отличалась хорошим здоровьем. Кроме того, она сильно переживала из-за второй дочери, больной ДЦП. Убийство ребенка подкосило ее окончательно.

Стало известно и то, что у отца семейства возникли проблемы с загранпаспортом. Мушаилов отметил, что как только мужчина его получит, они вернутся в Россию . Адвокат пообещал купить семье трудовых мигрантов билеты на самолет.

Юрист рассказал, что на беду откликнулось очень много людей. "Но уже появились мошенники, которые обнародовали некие счета и призывают перечислять на них деньги для поддержки семьи. Мы хотим заявить, что ни мы, родители, ни родственники семьи пока не открыли никакого счета для перечисления денежных средств", — цитирует Мушаилова "Московский комсомолец"

Сейчас семье помогает представитель Таджикистана в России. А в ближайшее время будет открыт счет, куда можно будет перечислить средства.

Что касается убийцы девочки Александра Семина , то в течение трех дней ему должны назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Серпухове . Если амбулаторная экспертиза диагноза не выявит, то предстоит комиссионная экспертиза. "Мы надеемся, что если он будет признан вменяемым, то отправится на пожизненное заключение", — заключил адвокат.

Напомним, что 27-летнего жителя Серпухова задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Труп малышки обнаружили в спортивной сумке неподалеку от железной дороги. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес сумку к оврагу.