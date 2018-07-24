По факту гибели журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело

Как рассказали Newsroom24 в правоохранительных органах , тело 27— летнего журналиста ГТРК «Нижний Новгород» с открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено 23 июля неподалеку от Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе. По предварительным данным, смертельные травмы были нанесены камнем.

В настоящее время следственным отделом по Нижегородскому району регионального СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 июля Денис возвращался домой с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую.