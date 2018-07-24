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По факту гибели журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело
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По факту гибели журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
Как рассказали Newsroom24 в правоохранительных органах, тело 27— летнего журналиста ГТРК «Нижний Новгород» с открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено 23 июля неподалеку от Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе. По предварительным данным, смертельные травмы были нанесены камнем.
В настоящее время следственным отделом по Нижегородскому району регионального СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 июля Денис возвращался домой с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую.
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