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В КЧР задержали подозреваемых в покушении на убийство братьев Лайпановых
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В КЧР задержали подозреваемых в покушении на убийство братьев Лайпановых 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские задержали троих подозреваемых в покушении на убийство, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Трёх жителей Карачаевского района допрашивают следователи, четвёртый подозреваемый всё ещё в розыске. Молодых людей подозревают в покушении на братьев Рустама и Мурата Лайпановых из аула Новый Карачай.
Покушение на убийство произошло в ауле Верхняя-Мара. Подозреваемые перекрыли дорогу трактором и подкараулили там Лайпановых, возвращавшихся домой. Они открыли стрельбу по автомобилю братьев и пробили заднее колесо. Когда из машины вышел Рустам Лайпанов, злоумышленники обстреляли его и ранили в бедро, пах и кисть.
Убить молодого человека им не удалось, поскольку тот с братом укрылся в ближайшем доме. Когда налётчики покинули место преступления, братья обратились за медицинской помощью, и врачи сумели спасти Рустама.
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