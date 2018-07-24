В КЧР задержали подозреваемых в покушении на убийство братьев Лайпановых

Полицейские задержали троих подозреваемых в покушении на убийство, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Трёх жителей Карачаевского района допрашивают следователи, четвёртый подозреваемый всё ещё в розыске. Молодых людей подозревают в покушении на братьев Рустама и Мурата Лайпановых из аула Новый Карачай.

Покушение на убийство произошло в ауле Верхняя-Мара. Подозреваемые перекрыли дорогу трактором и подкараулили там Лайпановых, возвращавшихся домой. Они открыли стрельбу по автомобилю братьев и пробили заднее колесо. Когда из машины вышел Рустам Лайпанов, злоумышленники обстреляли его и ранили в бедро, пах и кисть.

Убить молодого человека им не удалось, поскольку тот с братом укрылся в ближайшем доме. Когда налётчики покинули место преступления, братья обратились за медицинской помощью, и врачи сумели спасти Рустама.