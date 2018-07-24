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Сотрудник брянской колонии задержан по подозрению в насилии над заключённым
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Сотрудник брянской колонии задержан по подозрению в насилии над заключённым 

Говорит Москва 1 час назад
По данным следствия, вечером 22 июля представитель исправительного учреждения, «ограничив движения осуждённого, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».
Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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