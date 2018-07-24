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Под Херсоном нашли убитым пропавшего без вести судью
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Под Херсоном нашли убитым пропавшего без вести судью 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. Судья пропал в апреле этого года. Как рассказали коллеги, он месяц не отвечал на звонки, и его не видели соседи. Проживал судья в Херсоне в Корабельном районе.
«Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения», — рассказал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.
На автомобиле судьи подозреваемый в убийстве вывез тело убитого и закопал его. После чего скрылся в неустановленном направлении. В данный момент пытаются определить место нахождения подозреваемого, чтобы задержать его и привлечь к уголовной ответственности по ч.1 ст.115 — «Убийство», ч.1 ст. 185 — «Кража», ч.1 ст. 263 — «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч. 3 ст. 289 — «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины.
В свою очередь СМИ Херсона назвали имя судьи. По их словам, это Анатолий Гордымов. Он до 2016 года был судьей Днепровского районного суда Херсона, который был ликвидирован в том же 2016 году.
Судьей Гордымов стал в 1998 году. 22 сентября 2016 года он уволился в отставку. При этом в марте 2018 года он пытался избраться в Высший совет правосудия по квоте съезда судей, однако не набрал достаточного количества голосов.
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