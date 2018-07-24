В Кирово-Чепецке возбуждено уголовное дело по факту совершения служебных подлогов

По версии следствия, с 23 марта по 14 мая 2018 года начальник поисково-спасательного отряда «Муниципального казенного учреждения „Кирово-Чепецкого Городского Управления Гражданской Защиты“, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно внес в официальные документы — табеля учёта рабочего времени, заведомо ложные сведения об исполнении своим подчиненным служебных обязанностей в период его отъезда на заработки, как спасателя учреждения.

В период с 18 марта по 12 июня 2018 года его заместитель также вносил в табеля учёта рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении своим подчиненным служебных обязанностей в период его отъезда на заработки, как спасателя.

»По данным фактам следователями СУ СКР по Кировской области возбуждены два уголовных дела. Следователями проводятся комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Расследование продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области