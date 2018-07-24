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Жителя Ершова будут судить за изнасилование несовершеннолетней в магазине
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Жителя Ершова будут судить за изнасилование несовершеннолетней в магазине 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 1 час назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Пьяный сотрудник магазина в Ершове изнасиловал свою несовершеннолетнюю знакомую, сообщает сегодня, 24 июля, пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
По версии следствия, рано утром 18 июля 28-летний сотрудник, неофициально работавший на продуктовой торговой точке, находился в помещении магазина наедине со своей 17-летней знакомой. Пьяный мужчина применил насилие и совершил в отношении девушки действия сексуального характера.
После потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Правоохранители задержали злоумышленника.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и в настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.
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