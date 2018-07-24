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В Саратовской области объявился педофил
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В Саратовской области объявился педофил 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Житель Ершова совершил иные действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки.
В настоящий момент на 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, рано утром 18 июля 2018 года пьяный мужчина остался один на один с 17-летней
знакомой. Молодые люди находились в продуктовом магазине. Насильник якобы работал здесь неофициально.
Угрожая девушке расправой, негодяй совершил в отношении нее иные действия
сексуального характера.
После случившегося жертва сексуального насилия сразу же обратилась в полицию. Насильника-педофила тут же задержали. Скорее всего, он отправится за решетку на все время расследования, которое еще продолжается.
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