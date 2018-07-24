В Саратовской области объявился педофил

Житель Ершова совершил иные действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

В настоящий момент на 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР , рано утром 18 июля 2018 года пьяный мужчина остался один на один с 17-летней

знакомой. Молодые люди находились в продуктовом магазине. Насильник якобы работал здесь неофициально.

Угрожая девушке расправой, негодяй совершил в отношении нее иные действия

сексуального характера.

После случившегося жертва сексуального насилия сразу же обратилась в полицию. Насильника-педофила тут же задержали. Скорее всего, он отправится за решетку на все время расследования, которое еще продолжается.