Жительница Курска торговала опасной детской одеждой

По версии следствия, 59-летняя женщина с 6 по 15 июня этого года в одном из торговых павильонов города продавала джинсы и футболки для детей до шести лет. При этом женщина точно знала, что материал, из которого изготовлены вещи, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья по биологическим и химическим показателям.

В отношении курянки возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.