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Жительница Курска торговала опасной детской одеждой
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Жительница Курска торговала опасной детской одеждой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жительницу Курска подозревают в продаже опасной детской одежды, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 59-летняя женщина с 6 по 15 июня этого года в одном из торговых павильонов города продавала джинсы и футболки для детей до шести лет. При этом женщина точно знала, что материал, из которого изготовлены вещи, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья по биологическим и химическим показателям.
В отношении курянки возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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