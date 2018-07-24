Госдума ратифицировала договор с Нигерией о передаче осужденных

Договор подписан в Абудже 24 июня 2009 года для регламентации российско-нигерийских отношений по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан, отмечается в документе.

В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Договором также определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

Документ содержит правила, отличающиеся от предусмотренных законодательством РФ. В частности, согласно пункту 3 статьи 4 договора передача осужденного не производится, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности или другим существенным интересам запрашиваемой стороны либо противоречит ее законодательству. Уголовно-процессуальным кодексом РФ соответствующее основание для отказа в передаче осужденного не предусмотрено, следует из документов.

Кроме того, «договор содержит положения, предметом регулирования которых являются основные права и свободы человека и гражданина». «Так, в соответствии со статьей 9 договора осужденный, переданный в государство исполнения приговора, не может быть вновь привлечен к уголовной ответственности за то же действие или бездействие, за которое он был осужден в государстве вынесения приговора», — сообщается в пояснительной записке.