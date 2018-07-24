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Житель Брянской области неудачно пронес возлюбленную на руках и получил штраф в 500 тысяч
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Житель Брянской области неудачно пронес возлюбленную на руках и получил штраф в 500 тысяч 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Брянск Today
Клинцовский городской суд признал виновным жителя города Клинцы в гибели его девушки, которую он взял на руки и уронил на лестнице. Об этом сообщила пресс‐служба регионального ведомства.
Инцидент произошел в октябре 2017 года. 33-летний мужчина в подъезде многоквартирного дома поднял на руки свою девушку и стал спускаться с ней по лестнице. Оступившись, он упал вместе с возлюбленной на лестничный пролет.
Девушка получила травму головы, от которой спустя два дня скончалась в больнице.
Мужчину признали виновным за причинение смерти по неосторожности и приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Он также должен выплатить более 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального и материального вреда.
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