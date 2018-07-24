Житель Брянской области неудачно пронес возлюбленную на руках и получил штраф в 500 тысяч

Клинцовский городской суд признал виновным жителя города Клинцы в гибели его девушки, которую он взял на руки и уронил на лестнице. Об этом сообщила пресс‐служба регионального ведомства.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. 33-летний мужчина в подъезде многоквартирного дома поднял на руки свою девушку и стал спускаться с ней по лестнице. Оступившись, он упал вместе с возлюбленной на лестничный пролет.

Девушка получила травму головы, от которой спустя два дня скончалась в больнице.

Мужчину признали виновным за причинение смерти по неосторожности и приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Он также должен выплатить более 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального и материального вреда.