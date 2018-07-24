Совфед одобрил усиление санкций УК и КоАП за незаконную организацию азартных игр

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон об усилении уголовной и административной ответственности за незаконную организацию азартных игр, в том числе в букмекерских конторах и тотализаторах.

Изменения в Уголовном кодексе РФ

Закон распространяет действие статьи 171.2 ("Незаконные организация и проведение азартных игр") Уголовного кодекса РФ на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии, а также на систематическое (более двух раз) предоставление помещений для подпольных казино.

Устанавливаются нижние пределы санкций по этой статье в виде штрафов в размере 300 тыс. рублей по части первой, 500 тыс. рублей по части второй и 1 млн рублей по части третьей. В настоящее время законодательством установлены лишь верхние пределы наказаний в виде штрафов: до 500 тыс. рублей за организацию азартных игр без лицензии, вне игорной зоны либо систематическое предоставление помещений; до 1 млн рублей, если преступление совершается по предварительному сговору или группой лиц, и до 1,5 млн рублей при организованном характере совершения преступления с использованием служебного положения и/или извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом наказание в виде лишения свободы остается прежним.

Изменения в КоАП РФ Закон также усиливает административную ответственность за незаконную организацию лотерей и азартных игр и их проведение в случаях, когда эти действия не содержат состава уголовного преступления. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Так, за указанные выше правонарушения предусматриваются штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования. В случае рецидива санкции повысятся до уровня от 1,5 млн до 2 млн рублей.

В отдельный состав выводится привлечение несовершеннолетних к деятельности казино. Согласно закону, нахождение в игорном заведении лиц, не достигших 18 лет, либо их привлечение организатором азартной игры к работе в казино будут наказываться административным штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Как говорится в заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, принятие этих норм «будет способствовать противодействию незаконному проведению лотерей и азартных игр и вовлечению несовершеннолетних в участие в них».