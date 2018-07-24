Защита экс-главы Миасса Челябинской области не смогла обжаловать его арест

Ранее сообщалось, что мера пресечения в виде содержания под стражей Васькову была избрана 15 мая Тракторозаводским районным судом Челябинска. 12 июля срок содержания под стражей продлили на два месяца 27 дней, до 11 октября 2018 года.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Геннадия Васькова и оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 11 октября 2018 года", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, постановление в областной суд обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил изменить действующую меру на домашний арест.

Васьков обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По данным следствия, в 2017 году в Миассе подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.