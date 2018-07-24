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Защита экс-главы Миасса Челябинской области не смогла обжаловать его арест
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Защита экс-главы Миасса Челябинской области не смогла обжаловать его арест 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд во вторник оставил без изменения меру пресечения бывшему главе Миасса Геннадию Васькову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, который ранее был помещен под арест до 11 октября 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.
Ранее сообщалось, что мера пресечения в виде содержания под стражей Васькову была избрана 15 мая Тракторозаводским районным судом Челябинска. 12 июля срок содержания под стражей продлили на два месяца 27 дней, до 11 октября 2018 года.
"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Геннадия Васькова и оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 11 октября 2018 года", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, постановление в областной суд обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил изменить действующую меру на домашний арест.
Васьков обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По данным следствия, в 2017 году в Миассе подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.
Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку Васькова. Чиновник написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно удовлетворено.
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