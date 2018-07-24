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Наркодилера из Советска приговорили к 15 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей
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Наркодилера из Советска приговорили к 15 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кировской области участник преступной группы, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств, осуждён к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Октябрьский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего уроженца города Советска Кировской области.
Молодой человек осуждён за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение сбыт наркотических средств в крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).
«В суде установлено, что в декабре 2017 года злоумышленник в сети «Интернет» договорился, а после незаконно приобрел у неустановленного лица партии синтетических наркотических средств в виде порошка и растительной массы, которые в последующем сбывал в городе Кирове через тайники — закладки», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
После совершения в феврале 2018 года очередной попытки сбыть наркотик молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При осмотре жилища задержанного из незаконного оборота изъято почти 1,5 кг наркотических средств, приготовленных к продаже.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
Уголовное преследование остальных участников преступной группы в настоящий момент продолжается.
Фото — gtrk-vyatka.ru
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