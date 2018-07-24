В Самаре лжеизготовителя мебели приговорили к колонии строгого режима

Как было установлено, Г. разместил в интернете объявление с предложением услуг по изготовлению мебели. 4 декабря 2017 г. к нему обратился клиент, а 9 января они заключили договор. В качестве предоплаты злоумышленник получил 12,5 тыс. рублей. Эти деньги он присвоил, не собираясь изготавливать никакую мебель.

Как признал суд, аналогичным способом он обманул еще одного клиента, похитив у него 12,3 тыс. рублей.