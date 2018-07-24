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Пенсионер из Тихвина подозревается в убийстве сожительницы
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Пенсионер из Тихвина подозревается в убийстве сожительницы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
23 июля в квартире жилого дома, расположенного в пятом микрорайоне города Тихвин было обнаружено тело пожилой женщины с явными признаками насильственной смерти.
По данному факту следственным отделом г. Тихвин возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками ОМВД России по Тихвинскому району задержан мужчина в возрасте 71 года, являющийся сожителем погибшей. Погибшей было 69 лет.
По данным следствия, вечером 23 июля пожилая женщина и ее близкий знакомый находились в квартире. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на потерпевшую, нанеся ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась. Мотивы устанавливаются.
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