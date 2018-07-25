Юного петербуржца заподозрили в изнасиловании сверстницы

В Санкт‐Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 16‐летнего школьника, которого подозревают в изнасиловании сверстницы. Об этом сообщили «Невские новости».

К сотрудникам полиции обратилась мать 15-летней школьницы. Она обнаружила в квартире свою дочь с травмами и признаками сексуального насилия.

Уточняется, что пострадавшая, ввиду отсутствия родителей, пригласила в гости сверстника, с которым познакомилась в соцсетях. В результате встреча закончилась изнасилованием. Восьмиклассницу госпитализировали с ушибами челюсти и травмами половых органов.