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Юного петербуржца заподозрили в изнасиловании сверстницы
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Юного петербуржца заподозрили в изнасиловании сверстницы 

360tv.ru 1 час назад
В Санкт‐Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 16‐летнего школьника, которого подозревают в изнасиловании сверстницы. Об этом сообщили «Невские новости».
К сотрудникам полиции обратилась мать 15-летней школьницы. Она обнаружила в квартире свою дочь с травмами и признаками сексуального насилия.
Уточняется, что пострадавшая, ввиду отсутствия родителей, пригласила в гости сверстника, с которым познакомилась в соцсетях. В результате встреча закончилась изнасилованием. Восьмиклассницу госпитализировали с ушибами челюсти и травмами половых органов.
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