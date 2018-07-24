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Сотрудницу ночного клуба изнасиловали в Санкт‐Петербурге
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Сотрудницу ночного клуба изнасиловали в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Жительница Ленинградской области заявила сотрудникам полиции, что стала жертвой 28‐летнего уроженца Дагестана в Санкт‐Петербурге. Магомеда Ш. заподозрили в изнасиловании 20‐летней девушки, которая пришла к нему в гости, сообщил сайт «Невские новости».
Жертва насилия рассказала, что подозреваемый несколько раз ударил ее по лицу, развратил и склонил к оральному сексу. Врачи диагностировали у жительницы Ленинградской области подкожные кровоизлияния в районе низа живота. Есть подозрение, что она также получила закрытую черепно-мозговую травму головы.
Сотрудники полиции 22 июня арестовали Магомеда Ш. и возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Пострадавшая приехала на заработки в Северную столицу, где устроилась в ночной клуб танцовщицей и официанткой. В ее обязанности также входило общение с гостями по их желанию.
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