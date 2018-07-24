Судьям, отказавшимся от работы в новых судах, выплатят компенсации

Совет Федерации рассматривает на заседании во вторник пакет законов, направленных на создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов. Предусматривается, что будут созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, последние будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда. При этом эти суды будут размещаться в разных российских городах.

"Мы ожидаем, что деньги для создания этих судов могут понадобиться только по одной статье — не все судьи (занимающиеся сейчас апелляциями и кассациями) захотят работать в новых судах, и по действующему законодательству они должны будут получить компенсации, общие расходы составят около 3 миллиардов рублей. Но это предположительная сумма, мы ещё не знаем, сколько точно судей не захотят работать в новых судах", — сказал Лебедев на заседании.

По его словам, в создаваемых кассационных судах будут работать 725 судей, в апелляционных — 118-120 судей.