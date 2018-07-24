Ямальцы, покусанные собаками, продолжают получать моральные компенсации

Двум мальчикам, покусанным собаками в Мужах, возместит ущерб администрация.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Мальчики 9 и 12-ти лет пострадали от укусов бродячих животных. Дети получили телесные повреждения и проходили амбулаторное лечение в больнице. Также они вынуждены были пройти курс вакцинации и уколов от бешенства.

Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на местную администрацию, которой и пришлось выступить ответчиком в суде по делу о взыскании компенсации морального вреда.

Шурышкарский районный суд вынес решения суда об удовлетворении требований прокуратуры района, и присудил компенсацию в размере 30 тысяч рублей каждому ребенку.

Как сообщают в окружной прокуратуре, мужевская администрация с приговором не согласилась и обжаловала его. Там пришли к выводу, что отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории поселения, это право, а не обязанность органа местного самоуправления. Однако суд с таким доводом не согласился. Апелляция была оставлена без удовлетворения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры

Всего органами прокуратуры автономного округа в 2018 в суды направлено 34 исковых заявления о возложении на органы местного самоуправления обязанностей по выплате компенсации морального вреда в связи с укусами безнадзорных животных на общую сумму 1,7 миллионов рублей. В настоящее время рассмотрено 27 заявлений на общую сумму 865 тысяч рублей.