Ещё
Ямальцы, покусанные собаками, продолжают получать моральные компенсации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямальцы, покусанные собаками, продолжают получать моральные компенсации 

Красный Север 41 минуту назад
Фото: Красный Север
Двум мальчикам, покусанным собаками в Мужах, возместит ущерб администрация.
Инцидент произошел в апреле 2018 года. Мальчики 9 и 12-ти лет пострадали от укусов бродячих животных. Дети получили телесные повреждения и проходили амбулаторное лечение в больнице. Также они вынуждены были пройти курс вакцинации и уколов от бешенства.
Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на местную администрацию, которой и пришлось выступить ответчиком в суде по делу о взыскании компенсации морального вреда.
Шурышкарский районный суд вынес решения суда об удовлетворении требований прокуратуры района, и присудил компенсацию в размере 30 тысяч рублей каждому ребенку.
Как сообщают в окружной прокуратуре, мужевская администрация с приговором не согласилась и обжаловала его. Там пришли к выводу, что отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории поселения, это право, а не обязанность органа местного самоуправления. Однако суд с таким доводом не согласился. Апелляция была оставлена без удовлетворения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Всего органами прокуратуры автономного округа в 2018 в суды направлено 34 исковых заявления о возложении на органы местного самоуправления обязанностей по выплате компенсации морального вреда в связи с укусами безнадзорных животных на общую сумму 1,7 миллионов рублей. В настоящее время рассмотрено 27 заявлений на общую сумму 865 тысяч рублей.
Красный Север: последние новости
На ремонте причала в ямальском поселке похитили миллион 27-летнему детоубийце из Салехарда вынесли приговор С пенсионера из Лабытнанги взыщут около восьми миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов207
Оксана Шачко оставила предсмертную записку63
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков85
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции167
Основательница Femen покончила с собой86
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение