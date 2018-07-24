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Калининградец, оскорбивший собутыльника, поплатился за слова жизнью
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Калининградец, оскорбивший собутыльника, поплатился за слова жизнью 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Московский районный суд Калининграда вынес приговор мужчине, который убил собутыльника во время ссоры, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в марте в одной из квартир на Коммунистической улице. Во время распития спиртных напитков один из присутствующих стал оскорблять знакомого, осуждая его жизнь и отношения с сожительницей. В ответ на оскорбления тот нанёс обидчику несколько ударов в голову. От полученных травм пострадавший скончался.
По факту случившегося было возбуждено дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть по неосторожности». Суд признал мужчину виновным и приговорил к шести годам лишения свободы. Кроме того, с него должны взыскать в пользу матери потерпевшего материальный ущерб, связанный с расходами на погребение, в размере 33 130 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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