Пьяный житель Химок упал с велосипеда за 128 тыс. руб. в Москве и уехал без него на такси домой 

Столичная полиция проверяет информацию о краже велосипеда стоимостью 128 тыс. руб. в районе Северное Тушино, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 23 июля в полицию обратился 27-летний житель Химок, работающий менеджером по продажам в интернет-магазине велосипедов.
«Мужчина сообщил, что накануне ночью, будучи нетрезвым, ехал на своем велосипеде по ул. Свободы в Москве и упал. Поднявшись, гражданин поймал такси и уехал домой, оставив свой двухподвес Commencal Meta AM V4 стоимостью 128 тыс. руб. Уже в своей квартире менеджер вспомнил, что забыл велосипед, вернулся на такси к месту падения, но свой байк не нашел», — пояснил источник.
В МВД приняли заявление и проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.