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Закон о введении уголовной ответственности за самовольное подключение газа одобрил Сф
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Закон о введении уголовной ответственности за самовольное подключение газа одобрил Сф 

Москва24 43 минуты назад
Фото: Москва24
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.
За повторное подключение может быть выписан штраф в размере до 80 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Присудить могут и до 360 часов обязательных работ или исправительные работы на срок до одного года. Не исключено также ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на такой же срок.
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