Ещё
Мужчина, нашедший чужую карту, пошел с ней в кафе и магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина, нашедший чужую карту, пошел с ней в кафе и магазин 

Ivyborg.ru 43 минуты назад
В Приозерске задержан молодой человек, расплачивающийся чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
Как стало известно, в полицию обратилась женщина. Она заявила о том, что потеряла свой кошелек, в котором была карта одного из банков. Благодаря записям с камер магазина удалось установить приметы разыскиваемого мужчины. Информация была передана дежурным отрядам.
Наряд вневедомственной охраны в городе Приозерск задержал мужчину, который был схож по приметам. Подозреваемый в совершении данного преступления был передан сотрудникам территориального отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ivyborg.ru: последние новости
Пенсионер из Тихвина подозревается в убийстве сожительницы Всеволожские полицейские больше двух лет прикрывали мужчину, изрезавшего таксиста Владельца батута, на котором пострадали дети, будут судить в Ленобласти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов207
Оксана Шачко оставила предсмертную записку63
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков85
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции167
Основательница Femen покончила с собой86
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение