Мужчина, нашедший чужую карту, пошел с ней в кафе и магазин

Приозерске задержан молодой человек, расплачивающийся чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, в полицию обратилась женщина. Она заявила о том, что потеряла свой кошелек, в котором была карта одного из банков. Благодаря записям с камер магазина удалось установить приметы разыскиваемого мужчины. Информация была передана дежурным отрядам.

Наряд вневедомственной охраны в городе Приозерск задержал мужчину, который был схож по приметам. Подозреваемый в совершении данного преступления был передан сотрудникам территориального отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.