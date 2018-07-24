Закончено следствие по делу начальника уголовного розыска ОП №24 Владимира Шапшова

Как сообщила пресс-секретарь регионального СУ СК РФ Елена Шкаева , обвинение Шапшову во взяточничестве сейчас находится на согласовании, затем оно будет предъявлено обвиняемому и направлено на утверждение в прокуратуру . Таким образом, уже в августе планируется передать дело в суд для рассмотрения по существу.

Как настаивает адвокат, обвинение Шапшову предъявлено не обосновано, а 2-й отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ ведет расследование необъективно.

Шапшова арестовали в марте, после того как его подчиненные оперативники Эмиль Канбаров и Сергей Тарасенко заключили досудебное соглашение со следствием и дали показания против него.

История этого уголовного дела началась в 2017 году. Как значится в приговоре Динару Шайдуллову, вынесенном Автозаводским судом: 11 августа 2017 г., в 23:28 Уваров на парковке магазина «Миндаль» получил от подруги 70 тыс. руб., которые должен был передать в качестве взятки не известным ему сотрудникам ОП № 24 У МВД России (Центральный райотдел) за непривлечение к ответственности за сбыт сильнодействующих веществ.

Чуть позже в тот же день Уваров сообщил участковому ОП № 22 У МВД (Автозаводский райотдел) Шайдуллову, что какие-то сотрудники ОП № 24 вымогают у него взятку. Полицейский решил помочь Уварову и вместе с его подругой Настей пошел к автомобилю, в котором ждали вымогатели. Они не открыли дверь Шайдуллову и не стали разговаривать с ним. Тогда Дамир позвонил приятелю Александру Атаулову, тоже работающему в ОП № 24 и попросил помочь в установлении контакта.

В 23:55 Атаулов подъехал к «Миндалю» и сказал Шайдуллову, что Уварову, чтобы избежать ответственности, необходимо передать сотрудникам ОП № 24 уже 150 тыс. рублей. В этот момент участковый, вызвавшийся помочь, решил стать посредником в передаче взятки.

Уваров не отказался от «помощи» Шайдуллова, хотя размер вымогаемой взятки и вырос более чем в два раза. Они договорились на 16 августа. В тот день Шайдуллова с 50 тыс. руб. и задержали оперативники УФСБ

К середине октября 27-летний Шайдуллов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания против коллег из Центрального райотдела полиции Эмиля Канбарова и Сергей Тарасенко, о которых ему рассказал Уваров, обращаясь за помощью.

Кроме показаний взяткодателя Уварова у следствия появились против Канбарова и Тарасенко доказательства для предъявления им обвинения во взяточничестве. 11 декабря обоих задержали и вскоре взяли под стражу.

Уже в начале 2018 г. начали судить Динара Шайдуллова за посредничество во взяточничестве. Ему грозило не более двух третей от максимального семилетнего срока.

После этого Тарасенко с Канбаровым последовали примеру Шайдуллова. Их обвиняли в вымогательстве взятки (от семи до 12 лет) и превышении должностных полномочий (от трех до 10 лет). Чтобы заключить досудебное соглашение со следствием, им надо было рассказать следствию что-то новое, что одновременно приуменьшит их роль в преступлении.

"На момент того, когда меня допрашивали в качестве свидетеля, я еще не осознавал всю серьезность ситуации, но в настоящий момент я все осознал", — указали в своих показаниях Канбаров с Тарасенко при заключении соглашения.

В результате 18 января у следствия появились показания о том, что вымогательством занимались не простые оперативники, а их начальник.

Через неделю Шайдуллову вынесли приговор — три года лишения свободы условно. А вскоре и Тарасенко с сослуживцем вышли из следственного изолятора под домашний арест. Вместо них за решетку отправили Шапшова, не признающего вину.

По словам адвоката Гурко, во время следствия проводили опознание, но Уваров не указал на Шапшова как на вымогателя, сообщив только, что видел его в отделе полиции. Также по словам взяткодателя, когда он понял, что полицейские хотят получить с него деньги, сам предложил им 75 тыс. руб. — все что у него было. В результате они сторговались на 70 тысячах при условии, что анаболики полицейские оставят себе, так как сами ходили «качаться» в спортклуб.

Василий Гурко считает, что Канбаров и Тарасенко оговорили его подзащитного. Они разыграли перед Уваровым контрольную закупку незаконных препаратов, не имея санкции начальства на оперативный эксперимент. Также они не получили деньги из специального фонда, предназначенные для подобных мероприятий. К тому же с ними не было понятых. При таких обстоятельствах ни о каком возбуждении уголовного дела против Уварова не могло быть речи. Все это, по мнению адвоката, говорит о том, что полицейские с самого начала собирались «развести барыгу». Но теперь они уверяют, что честно и законно провели оперативный эксперимент, привели задержанного в отдел, и тут их начальник решил воспользоваться моментом и велел требовать у подозреваемого деньги.

"Личная заинтересованность Камбарова и Тарасенко на лицо, один из них после заключения соглашения выдал следствию взятые у Уварова анаболики, которые прятал в гараже, — уверяет адвокат. — Когда их арестовали, мой подзащитный свято верил в их невиновность и собирал деньги для помощи их семьям. Эту заботу о подчиненных заинтересованные лица сейчас трактуют как помощь подельникам".

Сослуживцы положительно характеризуют Шапшова. За службу в Чечне он помимо почетных знаков и грамот был награжден медалями «За ратную доблесть», «За воинскую доблесть 2 степени», «За боевые отличия», «За мужество и отвагу», «За отличие в службе 3 степени». У него также есть медаль «Жукова», медаль «Ветерана боевых действий», медаль «Участника боевых действий на Северном Кавказе», медаль «Участника контртеррористической операции».

"За всю свою службу Шапшов ничем себя не опорочил и честь офицера не запятнал. Почему же сейчас, вдруг, ему нет доверия? — пишет адвокат областному прокурору. — В отличии от показаний Тарасенко и Камбарова, показания Шапшова всегда были последовательны и логичны, подтверждены многочисленными фактами. И в то же время, следствие без всяких оснований, безоговорочно доверяет доводам лиц, которые изначально и на протяжении следствия говорили по делу неправду, пытались выкрутиться, снять с себя ответственность, обманывая и следствие, и своих товарищей по службе".