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Сотрудник дошкольного учреждения в Ижевске присвоил 300 тыс. рублей
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Сотрудник дошкольного учреждения в Ижевске присвоил 300 тыс. рублей 

ИА «Сусанин» 46 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сотрудник дошкольного учреждения в Ижевске присвоил 300 тыс. рублей. Еще 350 тыс. рублей он потратил на зарплату фиктивному работнику, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.
«Установлено, что в период с 2014 по 2017 год осужденный незаконно присвоил указанным способом денежные средства в размере около 300 тыс. рублей. Кроме того, выявлен факт фиктивного трудоустройства фигурантом в образовательное учреждение своего близкого родственника, чем также нанесен ущерб бюджету в размере около 350 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение либо растрата»). Растратчик в полной мере возместил ущерб. Суд обязал его выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.
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