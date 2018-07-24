Сотрудник дошкольного учреждения в Ижевске присвоил 300 тыс. рублей

Ижевск. Удмуртия . Сотрудник дошкольного учреждения в Ижевске присвоил 300 тыс. рублей. Еще 350 тыс. рублей он потратил на зарплату фиктивному работнику, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

«Установлено, что в период с 2014 по 2017 год осужденный незаконно присвоил указанным способом денежные средства в размере около 300 тыс. рублей. Кроме того, выявлен факт фиктивного трудоустройства фигурантом в образовательное учреждение своего близкого родственника, чем также нанесен ущерб бюджету в размере около 350 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение либо растрата»). Растратчик в полной мере возместил ущерб. Суд обязал его выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.