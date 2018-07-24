Молодые саратовцы избили своего приятеля за отказ в сексе с его сожительницей

Двое молодых саратовцев избили своего приятеля, с которым поссорились из-за того, что он не разрешил им заняться сексом с его сожительницей. После этого мужчины изнасиловали женщину, избивая ее и угрожая ножом. О происшествии сообщает сегодня, 24 июля, пресс-служба СК СКР по Саратовской области

Следователи рассказали, что в отношении 24-летнего жителя Саратова и его 18-летнего приятеля возбуждено уголовное дело за изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

По данным сотрудников СКР, вечером 19 июля молодые люди пили в гостях у мужчины и женщины, проживающих с ними в одном многоэтажном доме. Во время застолья молодые гости решили заняться сексом с хозяйкой дома и сообщили об этом ее сожителю. Мужчине это не понравилось, между собутыльниками произошел конфликт. Во время ссоры 18-летний гость избил хозяина, нанеся ему множественные удары в голову, от чего тот потерял сознание.

После этого злоумышленники, избили и изнасиловали 45-летнюю женщину, угрожая ей убийством и демонстрируя нож.

«Придя в сознание, мужчина смог сообщить о случившемся в правоохранительные органы . Старший из злоумышленников задержан на месте преступления, местонахождение его приятеля установлено в кратчайшие сроки», — отчитались сотрудники ведомства и отметили, что суд по ходатайству следователя заключил их под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, по результатам проведения которых противоправным действиям обвиняемых будет дана юридическая оценка.