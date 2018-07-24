Лабытнангцы поймали насильника и сдали правоохранителям

Жители города Лабытнанги помогли правоохранителям задержать преступника. Инцидент произошел 23 июля около шести вечера. Житель Ямальского района насиловал школьницу в кустарнике за жилым домом, свидетелем чего стала проходящая мимо женщина. Она и подняла тревогу. Догнал убегающего насильника прохожий.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ . 36-летний подозреваемый задержан и дает признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводят мероприятия для установления обстоятельств совершенного преступления. Потерпевшей оказывают медицинскую и психологическую помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление выражает самую сердечную благодарность гражданам, спасшим ребенка и проявившим активную позицию. Убедительно просим всех родителей проявить бдительность и предупредить детей об опасности общения с незнакомыми, — сообщается на сайте следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО.