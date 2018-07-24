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Суд не продлил заочный арест главному обидчику Найема
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Суд не продлил заочный арест главному обидчику Найема 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об это говорится в постановлении суда.
О продлении заочного ареста ходатайствовал следователь Нацполиции в связи с тем, что 30 апреля Магомед Саитов бежал в Азербайджан, а также в связи с тем, что предыдущая мера пресечения истекла 1 июля.
«В настоящее время в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности, однако до истечения срока действия постановления завершить процедуру экстрадиционного ареста не представилось возможным», — говорится в материалах суда.
В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.
Однако судья Оксана Хардина в удовлетворении ходатайства отказала, «поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ЛИЦА_2 (Саитова) именно в международный розыск».
Срок предварительного расследования в данном уголовном производстве продлили до 30 июля.
30 апреля на народного депутата Мустафу Найема напали в центре Киева. 1 мая троим парням, напавшим на нардепа, объявили подозрение по статье «хулиганство», совершенное группой лиц.
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