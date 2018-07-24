Суд не продлил заочный арест главному обидчику Найема

Об это говорится в постановлении суда.

О продлении заочного ареста ходатайствовал следователь Нацполиции в связи с тем, что 30 апреля Магомед Саитов бежал в Азербайджан , а также в связи с тем, что предыдущая мера пресечения истекла 1 июля.

«В настоящее время в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности, однако до истечения срока действия постановления завершить процедуру экстрадиционного ареста не представилось возможным», — говорится в материалах суда.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.

Однако судья Оксана Хардина в удовлетворении ходатайства отказала, «поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ЛИЦА_2 (Саитова) именно в международный розыск».

Срок предварительного расследования в данном уголовном производстве продлили до 30 июля.