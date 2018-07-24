Ямальцы поймали педофила с поличным прямо в кустах

36-летний мужчина заманил в кусты 12-летнюю девочку и надругался над ней. По счастливой случайности, в момент преступления, мимо проходила женщина. Она спугнула насильника. Педофил попытался скрыться, но ещё один неравнодушный прохожий поймал его и сдал в руки властям.

Сейчас с девочкой работают врачи и психологи. Идёт подготовка к следствию Насильник уже дал все необходимые показания. Правоохранители намерены заключить его под стражу до суда. Ведь есть вероятность, что подозреваемый может сбежать до суда. Следствие продолжается.

«Следственное управление благодарит граждан, спасших ребенка. А так же просим всех родителей проявить бдительность и предупредить детей об опасности общения с незнакомыми мужчинами», — говорится на официальном сайте СКР по ЯНАО.

Источник прервью: zt116.ru