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Орудующий в Ростове педофил пойман
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Орудующий в Ростове педофил пойман 

Деловое сообщество 56 минут назад
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в педофилии. Согласно предварительной информации из правоохранительных органов, сотрудники патруль-постовой службы услышали крики семилетнего мальчика. Они доносились из-за гаражей. Там они увидели мужчину, который надругался над ребенком. В отношении задержанного инкриминируется уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас проверяется причастность мужчины к совершению других преступлений.
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