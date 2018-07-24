Орудующий в Ростове педофил пойман

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в педофилии. Согласно предварительной информации из правоохранительных органов, сотрудники патруль-постовой службы услышали крики семилетнего мальчика. Они доносились из-за гаражей. Там они увидели мужчину, который надругался над ребенком. В отношении задержанного инкриминируется уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас проверяется причастность мужчины к совершению других преступлений.