Задержаны заказчик и четыре исполнителя убийства в Уфе топ-менеджера УМПО Юрия Яшина 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заказчик и четверо исполнителей убийства в Уфе топ-менеджера Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина установлены и задержаны.
"Следователи совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ установили причастных к убийству. В ночь на 24 июля начато проведение совместной операции, на сегодняшний день задержаны все четверо исполнителей преступления", — сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, добавив, что задержан и заказчик преступления. Все задержанные подозреваемые дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими убийства.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об убийстве заместителя коммерческого директора двигателестроительного предприятия ПАО «ОДК-УМПО» Юрие Яшине.