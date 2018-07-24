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СРОЧНО Раскрыто убийство менеджера УМПО Юрия Яшина
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СРОЧНО Раскрыто убийство менеджера УМПО Юрия Яшина 

ГОРОБЗОР.РУ 59 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Убийство 57-летнего топ-менеджера УМПО Юрия Яшина раскрыто, сообщил источник ГорОбзор.ру. По его информации, задержаны 8 человек в возрасте от 23 до 49 лет. Мотивы похищения и убийства выясняются. Расследование совместно проводили МВД по РБ, ФСБ России по РБ и СКР по РБ.
Напомним, тело заместителя коммерческого директора производителя двигателей ОДК-УМПО Юрия Яшина обнаружили под Сафроновским мостом в Уфе 21 июля.
— Он вышел из подъезда дома № 46 по улице Карла Маркса, но до машины так и не дошел. Сегодня его тело обнаружили под Сафроновским мостом со следами телесных повреждений, — писало агентство «Интерфакс».
Мужчина с признаками насильственной смерти, по неофициальным данным, с огнестрельным ранением, был обнаружен сотрудниками следственных органов. Поиски пропавшего менеджера велись со вчерашнего дня, когда он не прибыл на работу. По данным собеседника издания, руки мужчины были связаны, а около автомобиля — следы крови.
Ранее в СК Башкирии заявили, что возбуждено уголовное дело о похищении человека.
— Следственным управлением СК РФ по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело по факту похищения заместителя директора ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — говорили в СК.
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