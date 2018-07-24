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Руководитель отделения почты в Вологодской области дважды украла деньги из кассы
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Руководитель отделения почты в Вологодской области дважды украла деньги из кассы 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Без пенсии оставила местных жителей руководитель отделения почтовой связи в Череповецком районе. Женщина дважды брала из кассы деньги и подделала подписи пенсионеров.
Осенью 2014 года она взяла из кассы 14 тысяч рублей и потратила их на личные нужды. Весной следующего года она также присвоила больше 12 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. При этом женщина подделала подпись гражданина, который якобы получил эти деньги, сообщает областная прокуратура.
В отношении начальника отделения почтовой связи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Заместителем прокурора Череповецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.
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