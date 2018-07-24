Суд вынес приговор по делу о нападении на сотрудника мэрии Нижнего

Суд приговорил к двум годам лишения свободы члена преступной группы за нападение на сотрудника администрации Нижнего Новгорода, сообщает городская прокуратура

Напомним, что ранее уголовное дело было возбуждено в отношении председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалева . Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По версии следствия, мотивом совершения данного преступления послужила профессиональная деятельность потерпевшего.

Ранее между администрацией города и некоторыми частными перевозчиками возникли спорные вопросы по поводу реформирования пассажирской транспортной сети Нижнего Новгорода. В феврале 2017 года эти вопросы начал рассматривать Арбитражный суд, где потерпевший представлял интересы муниципалитета.

По версии следствия, предприниматель решил совершить преступление с целью затягивания судебного процесса. Для этого он привлек пятерых нижегородцев за денежное вознаграждение. Злоумышленники следили за потерпевшим, выясняя распорядок его дня. В мае 2017 года они подкараулили потерпевшего в подъезде его дома и избили металлическими предметами.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к совершению преступления всех членов группы. С одним из них было заключено досудебное соглашение, в рамках которого мужчина дал подробные признательные показания. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Также сообщается, что мужчина возместил причиненный ущерб. Приняв все это во внимание, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима

Как сообщили в прокуратуре Нижнего Новгорода, уголовное дело в отношении Сергея Ковалева и других участников организованной преступной группы находится на рассмотрении в Советском районном суде Нижнего Новгорода.