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Жителя Мордовии, подозреваемого в насилии над пенсионерками, арестовали
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Жителя Мордовии, подозреваемого в насилии над пенсионерками, арестовали 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Житель Мордовии, подозреваемый в совершении преступлений против личности — сексуальном насилии и угрозе убийства в отношении пожилых женщин — заключен под стражу, сообщает следственное управление СК России по Республике Мордовия.
В производстве следователя следственного управления находится уголовное дело о совершении в июне 2018 года насильственных преступлений на территории Ромодановского и Лямбирского районов (часть 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством и часть 1 статьи 132 УК РФ — иные действия сексуального характера). В обоих случаях преступления были совершены на территории дачных массивов, потерпевшие — женщины пенсионного возраста.
"На причастность к совершению преступления были отработаны более 200 человек, проведены экспертизы и исследования, определены особые приметы, которые позволили сузить круг предполагаемых подозреваемых. В результате подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 60-летний житель Лямбирского района. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Свою причастность к совершению указанных преступлений он не отрицает", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Следствие не исключает, что подозреваемый может быть причастен к ряду половых преступлений, совершенных в 2006-2018 годы на территории разных районов республики. Как правило, преступления им совершались на дачах.
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