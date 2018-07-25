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В Уфе задержали предполагаемых киллеров и заказчика убийства топ-менеджера
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В Уфе задержали предполагаемых киллеров и заказчика убийства топ-менеджера 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
УФА/МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уфимская полиция задержала подозреваемых в убийстве заместителя директора мотостроительного предприятия, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным следствия, 20 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении 57-летнего заместителя коммерческого директора Уфимского мотостроительного объединения (УМПО). Тело мужчины со следами насильственной смерти было найдено под мостом в районе железнодорожного вокзала Уфы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
"Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по региону совместно со следователями СКР и управления ФСБ установлены и задержаны подозреваемые в похищении и убийстве одного из руководителей предприятия города Уфы", — говорится в сообщении полиции.
"После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД по Республике Башкортостан в тесном взаимодействии со Следственным управлением СК РФ по РБ установлен ряд подозреваемых в причастности к похищению и смерти найденного мужчины. Сотрудниками полиции подозреваемые, жители города Уфы, доставлены в следственные органы", — говорится в сообщении пресс-службы башкирской полиции.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, мужчина был убит на подземной парковке собственного дома, после чего убийцы вывезли его тело.
В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что операция по задержанию началась в ночь на 24 июля.
"На сегодняшний день задержаны все четверо исполнителей преступления… все задержанные подозреваемые дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими особо тяжкого преступления", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, задержан заказчик преступления, сообщает СК. Проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы.
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