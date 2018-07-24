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В Тверской области оштрафовали медицинское учреждение за сделанную прививку ребенку без согласия мамы
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В Тверской области оштрафовали медицинское учреждение за сделанную прививку ребенку без согласия мамы 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: Караван+Я
В прокуратуру обратилась жительница Удомли. Она рассказала, что 7 мая этого года в Удомельской СОШ № 4 врач-педиатр ФБУЗ Центральной медико-санитарной части № 141 осмотрел и допустил к прививке против полиомиелита ученика 7 класса.
— Ревакцинация проведена врачом без получения предусмотренного законом информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство законного представителя несовершеннолетнего. По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении ФБУЗ ЦМСЧ № 141 возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщает прокуратура Тверской области.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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