В Тверской области оштрафовали медицинское учреждение за сделанную прививку ребенку без согласия мамы

прокуратуру обратилась жительница Удомли. Она рассказала, что 7 мая этого года в Удомельской СОШ № 4 врач-педиатр ФБУЗ Центральной медико-санитарной части № 141 осмотрел и допустил к прививке против полиомиелита ученика 7 класса. — Ревакцинация проведена врачом без получения предусмотренного законом информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство законного представителя несовершеннолетнего. По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении ФБУЗ ЦМСЧ № 141 возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщает прокуратура Тверской области Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.