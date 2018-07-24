Вынужденные заплатить взятку компании освободят от наказания

Российские компании освободят от административной ответственности за взятку должностному лицу, если они способствовали проведению расследования соответствующего преступления, либо при вымогательстве.

Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин

Документ вносит изменения, согласно которым компании могут быть освобождены от административной ответственности за подкуп государственных лиц в случае, если такое юридическое лицо способствовало проведению расследования такого преступления, либо в отношении этой компании имело место вымогательство.

Кроме того, устанавливается новая мера обеспечения — арест имущества юридического лица по таким делам.

«Вопрос о принятии соответствующей меры будет рассматривать суд на основании мотивированного ходатайства прокурора. Исполнение будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. В то же время предусматривается право обжалования юрлицом принятого решения», — добавил Пинский.