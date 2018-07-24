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Вынужденные заплатить взятку компании освободят от наказания
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Вынужденные заплатить взятку компании освободят от наказания 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские компании освободят от административной ответственности за взятку должностному лицу, если они способствовали проведению расследования соответствующего преступления, либо при вымогательстве.
Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин.
Документ вносит изменения, согласно которым компании могут быть освобождены от административной ответственности за подкуп государственных лиц в случае, если такое юридическое лицо способствовало проведению расследования такого преступления, либо в отношении этой компании имело место вымогательство.
Член Комитета по госстроительству и законодательству Виктор Пинский, представляя законопроект, отметил, что новелла не распространяется на административные правонарушения, совершённые в отношении иностранных должностных лиц.
Кроме того, устанавливается новая мера обеспечения — арест имущества юридического лица по таким делам.
«Вопрос о принятии соответствующей меры будет рассматривать суд на основании мотивированного ходатайства прокурора. Исполнение будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. В то же время предусматривается право обжалования юрлицом принятого решения», — добавил Пинский.
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