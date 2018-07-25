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Источник: заммэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий
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Источник: заммэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. Оперативники задержали заместителя главы администрации Махачкалы Курбана Курбанова, курирующего капитальное строительство, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.
"Его задержание произведено в рамках дела, которое возбудили на мэра Махачкалы Мусы Мусаева, временно отстраненного от должности", — сказал собеседник агентства. По его словам, в кабинете Курбанова прошли обыски.
Муса Мусаев — один из многочисленных дагестанских чиновников, задержанных за махинации после назначения Владимира Васильева главой региона.
Градоначальника арестовали в январе: по версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей.
При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей.
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