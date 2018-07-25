Источник: заммэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий

"Его задержание произведено в рамках дела, которое возбудили на мэра Махачкалы Мусы Мусаева , временно отстраненного от должности", — сказал собеседник агентства. По его словам, в кабинете Курбанова прошли обыски.

Муса Мусаев — один из многочисленных дагестанских чиновников, задержанных за махинации после назначения Владимира Васильева главой региона.

Градоначальника арестовали в январе: по версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей.

При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей.