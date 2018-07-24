Экс-главу Гунибского района Дагестана заподозрили в превышении полномочий

"Дело в отношении бывшего главы Гунибского района Дагестана возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В 2014 году подозреваемый незаконно заключил соглашение с адвокатом одного из адвокатских кабинетов, согласно которому последний должен был представлять интересы администрации района за ежемесячное вознаграждение в сумме 40 тыс. рублей. С марта 2015 по январь 2016 года чиновник перечислил в качестве оплаты адвокату бюджетные средства в размере 480 тыс. рублей", — сообщил собеседник.

По его словам, в штате администрации района имелся специалист по правовым вопросам с годовой оплатой труда в размере 264 тыс. рублей.

"В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету муниципального образования", — отметил представитель следствия.