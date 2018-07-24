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Экс-главу Гунибского района Дагестана заподозрили в превышении полномочий
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Экс-главу Гунибского района Дагестана заподозрили в превышении полномочий 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 24 июля. /Корр. ТАСС /. Бывший глава Гунибского района Дагестана подозревается в превышении полномочий, повлекшем ущерб бюджету муниципального образования на сумму около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.
"Дело в отношении бывшего главы Гунибского района Дагестана возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В 2014 году подозреваемый незаконно заключил соглашение с адвокатом одного из адвокатских кабинетов, согласно которому последний должен был представлять интересы администрации района за ежемесячное вознаграждение в сумме 40 тыс. рублей. С марта 2015 по январь 2016 года чиновник перечислил в качестве оплаты адвокату бюджетные средства в размере 480 тыс. рублей", — сообщил собеседник.
По его словам, в штате администрации района имелся специалист по правовым вопросам с годовой оплатой труда в размере 264 тыс. рублей.
"В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету муниципального образования", — отметил представитель следствия.
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