Глава почты в балаковском селе присваивала деньги и товары 

Начальница почтового отделения в селе Плеханы Балаковского района присвоила себе деньги, газеты, периодику и товары народного потребления на 297,4 тысяч рублей. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба областной прокураторы.
В надзорном ведомстве рассказали, что глава отделения забирала подотчетные средства и продукцию из корыстных побуждений в период с марта 2016 года по сентябрь 2017 года.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение), и назначил ей наказание в виде двух лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Напомним, ранее в Энгельсском районе вынесли приговор 35-летней бывшей начальнице отделения «Почты России», обвинявшейся в присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере. Также в Энгельсе былвынесенприговор бывшему работнику «Почты России», который проник в хранилище почтовой кассы и похитил три миллиона рублей.