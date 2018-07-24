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Прокуратура Махачкалы подала в суд на незаконно работающий ТЦ «Апельсин»
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Прокуратура Махачкалы подала в суд на незаконно работающий ТЦ «Апельсин» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Прокуратура Махачкалы подала в суд на незаконно работающий ТЦ «Апельсин»Торговый центр «Апельсин» был введен в эксплуатацию без разрешения на строительство и дальнейшую деятельность, сообщает прокуратура Ленинского района города Махачкалы по итогам проведенной ими проверки.
В отношении организации и ее директора возбуждены административные производства по ч. 1 ст.9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Прокуратура направила в районный суд иск об обязании ООО устранить нарушения, который в дальнейшем был удовлетворён судьей.
Министерство строительства и ЖКХ по РД также оштрафовало директора 3-х этажного здания на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 500 тысяч рублей.
Фото: Махачкалинские известия
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