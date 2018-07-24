Врач заставлял пациентов платить за бесплатные операции ради общего блага

Челябинске заведующий хирургическим отделением Областной клинической больницы №3 требовал с пациентов пожертвования за бесплатные операции, сообщили Ura.ru в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2015-го по 2017 годы врач заключил договоры пожертвования на сумму от 15 до 20 тысяч рублей с 20 пациентами больницы, которым полагалась бесплатная операция. За эти два года хирург получил около трети миллиона рублей

Обвиняемый объяснил, что эти средства использовались для приобретения оборудования и расходных материалов для больницы. Также часть средств перечислялась нуждающимся сотрудникам. В настоящее время его понизили в должности.

Уголовное дело о превышении медиком должностных полномочий уже передано на рассмотрение в суд (cтатья 286 УК).