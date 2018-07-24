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Мосгорсуд 2 августа проверит законность ареста подозреваемого в госизмене Кудрявцева
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Мосгорсуд 2 августа проверит законность ареста подозреваемого в госизмене Кудрявцева
Говорит Москва
1 час назад
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74-летнего
Виктора Кудрявцева
обвиняют в госизмене. По информации ФСБ, западным спецслужбам стали известны результаты секретных наработок российской промышленности в сфере гиперзвука.
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