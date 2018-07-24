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Адвоката Тимати вызовут в полицию из-за стихийного концерта
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Адвоката Тимати вызовут в полицию из-за стихийного концерта 

360tv.ru 1 час назад
Член Общественного совета при московском главке МВД России Александр Хаминский рассказал «360» о ходе дела, связанного с выступлением в центре Москвы рэпера Тимати и Егора Крида. В июне их концерт привел к большой пробке. По словам Хаминского, 25 июля адвоката музыканта вызовут в полицию.
«Завтра вызовут адвоката Тимати и Егора Крида непосредственно в отдел МВД по Тверскому району. Скорее всего, они сами не придут. В этой ситуации будет достаточно их адвоката, она уже была на прошлой неделе. С нее уже они взяли объяснения. Завтра будет составлен протокол об административном правонарушении», — заявил Хаминский.
После оформления материалы будут направлены в суд для вынесения постановления по делу.
Артисты устроили транспортный коллапс на улице Большая Дмитровка в ночь на 21 июня во время своего выступления. Оно было приурочено к открытию салона красоты Тимати. Перекрытием движения в центре столицы заинтересовались правоохранительные органы. После этого Тимати получил повестку для дачи показаний в московское отделении МВД. Об этом он сам уведомил своих поклонников в Instagram.
Хаминский считает, что кроме выплаты штрафа артистов может ожидать 15 суток ареста. Такое решение суд, возможно, примет из-за общественного резонанса, который был вызван выступлением Крида и Тимати.
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