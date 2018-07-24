Адвоката Тимати вызовут в полицию из-за стихийного концерта

«Завтра вызовут адвоката Тимати и Егора Крида непосредственно в отдел МВД по Тверскому району. Скорее всего, они сами не придут. В этой ситуации будет достаточно их адвоката, она уже была на прошлой неделе. С нее уже они взяли объяснения. Завтра будет составлен протокол об административном правонарушении», — заявил Хаминский.

После оформления материалы будут направлены в суд для вынесения постановления по делу.

Артисты устроили транспортный коллапс на улице Большая Дмитровка в ночь на 21 июня во время своего выступления. Оно было приурочено к открытию салона красоты Тимати. Перекрытием движения в центре столицы заинтересовались правоохранительные органы. После этого Тимати получил повестку для дачи показаний в московское отделении МВД. Об этом он сам уведомил своих поклонников в Instagram.

Хаминский считает, что кроме выплаты штрафа артистов может ожидать 15 суток ареста. Такое решение суд, возможно, примет из-за общественного резонанса, который был вызван выступлением Крида и Тимати.