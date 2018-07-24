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В Саратове двое мужчин изнасиловали 45-летнюю женщину
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В Саратове двое мужчин изнасиловали 45-летнюю женщину 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове двое молодых людей, угрожая ножом, изнасиловали 45-летнюю женщину, преступление произошло в доме потерпевшей, сообщает СУ СК РФ в регионе.
Согласно материалам дела, 19 июля 24-летние и 18-летние подозреваемые в компании потерпевшей и её сожителя распивали алкогольные напитки, в результате застолья, молодые люди сообщили, что хотят вступить в интимную связь с хозяйкой дома. Возник конфликт между мужчинами, хозяин дома был избит до потери сознания, под угрозой убийства, потерпевшая была изнасилована. Подозреваемые задержаны.
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