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ФСБ: бывшего командира спецроты ДПС Черкасова осудили за мошенничество в Краснодарском крае
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ФСБ: бывшего командира спецроты ДПС Черкасова осудили за мошенничество в Краснодарском крае 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Приговором Ленинского районного суда г. Краснодара бывший командир спецроты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник полиции Черкасов Д. В. признан виновным. Об этом сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.
Его приговорили к условному сроку и штрафу в размере 250 тысяч рублей.
Речь идет о мошенническом способе получения денежных средств.
В ходе проведения оперативниками ФСБ Черкасов был задержан с поличным.
Он оказывал коммерческой структуре услуги по организации передвижения крупногабаритных, длинномерных, тяжеловесных транспортных средств по территории Краснодарского края с нарушениями действующего законодательства РФ.
По данному факту и было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
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