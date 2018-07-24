Дума ввела новую меру обеспечения по делам о взятках или подкупе

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) о введении новой меры обеспечения — «ареста имущества юридического лица» в рамках производства по делам о незаконном вознаграждении, под которым могут пониматься взятки и подкуп. Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ в конце марта в рамках антикоррупционного пакета.

Поправками была введена в КоАП новая статья 27.20 «Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица». «В целях исполнения постановления о назначении наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП (»Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства, а именно арест имущества юридического лица", — говорится в пояснительной записке.

Вопрос о принятии этой меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а исполнение судебного определения о наложении ареста на имущество будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. Одновременно предусмотрено право обжалования юрлицом принятого решения.

Согласно новому закону, наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах юридических лиц в банках, допускается только в случае отсутствия у компании иного имущества. «Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы работникам и осуществление иных обязательных платежей», — подчеркивается в пояснительной записке.

Инициативой также предусматривается установление условий освобождения юрлица от ответственности за совершение административного правонарушения в коррупционной сфере, если имело место с его стороны содействие выявлению, проведению расследования и раскрытию преступления, «либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство». В настоящее время максимальные санкции по статье 19.28 КоАП предусмотрены в виде штрафа в размере до стократной суммы взятки, но не менее 100 млн рублей.