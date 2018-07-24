Ссора из-за женщины закончилась поножовщиной и убийством в Кировске

Молодой парень ударил в грудь ножом соперника за сердце женщины. От ранения пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК Известно, что двое мужчин стояли в подъезде одного из домов Кировска и спорили из-за женщины. В один момент 23-летний подозреваемый достал нож и ударил им в грудь 37-летнего соперника. Пострадавший смог позвонить другу и попросить о помощи, но медикам не удалось его спасти. Он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи проводят проверку. Подозреваемый полностью изобличен в содеянном.